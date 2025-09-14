◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）劇的な試合やったけど、捕手出身としては見逃すことはできんよ。５回に逆転を許した場面や。ケラーがまさかの大誤算。１死から四球、四球、四球…。タイムリー挟んでまた押し出し四球や。あれでは捕手もリードになれへんよ。後半戦は好調やった助っ人右腕やけど、もう一度、修正が必要やね。今季の阪神戦は８勝１７敗とやられたね。２５試合の総得点数も巨