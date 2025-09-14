◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）巨人は１１―１０で阪神に逆転サヨナラ勝ち。両チーム１０得点以上の試合を制したのは、２１年４月２７日のヤクルト戦（１４―１１）以来。このカードでは巨人の清原和博、阪神のクルーズがともに３本塁打、両軍合わせて２６安打の乱打戦を１５―１０で勝った０１年６月９日以来、２４年ぶりだ。お互いに１０点以上を取り合った試合で巨人の白星は、今回が