◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１１×―１０阪神（１３日・東京ドーム）巨人・岸田のスイングから放たれた打球は、左翼ポールを直撃した。スタンドではオレンジのタオルが揺れ、思わず笑みがこぼれた。４―３の３回１死二塁。高橋の高め１４７キロ直球を仕留めた。８号２ランを含む今季６度目の猛打賞で打率は２割９分７厘に上昇。３割を視界に捉えた５番打者は「攻撃としては点も取れてるし、みんなつないで、いい流れで攻撃でき