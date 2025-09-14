高校野球秋季静岡県大会は、雨の影響により１日順延され、１４日に開幕する。１１年ぶりに出場する浜松南は、星陵戦に向けて同校で１３日、最終調整を行った。１９８７年の創部以来、秋季県大会初白星を狙って準備を整えた。雨の影響で決戦の日が１日延びたが浜松南ナインは、改めて気持ちを引き締め直した。この日は同校の建物の１階から３階までの階段を使ったトレーニングや、特別教室でのシャトル打ちなど、約３時間にわた