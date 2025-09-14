今週のテーマは「彼氏の友達夫婦たちと、一泊二日の旅行。楽しかったはずなのに、帰宅後激怒した理由は？」という質問。さて、その答えとは？▶【Q】はこちら：「何が悪かった？」付き合って4ヶ月でグループ旅行。直後に、彼女が別れを切り出したワケ途中から、私はちゃんと笑えていただろうか。彼氏の圭太から誘われた、一泊二日の河口湖への旅行。圭太の学生時代からの友達夫婦と、友達カップルの、3組合計6名での旅行だっ