芝クッション値＝8.3＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前15.8％、4角15.6％ダートG前15.9％、4角18.5％※土曜午前5時。芝は全体的に良好なコンディション。土曜は水分を含んでいて時計がかかっていた。ダートは脚抜きが良いものの、力も要する。先行できる大型馬に注意。