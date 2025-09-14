暮れの阪神開催で定着していた中距離重賞「第76回チャレンジC」が秋のハンデ戦に番組変更され、13日に阪神競馬場で行われた。G12勝の名牝ショウナンパンドラを姉に持つ2番人気オールナットがインコースから抜け出し、重賞初制覇。短期免許で来日したジョアン・モレイラ（41）が騎乗初日から、その剛腕ぶりを遺憾なく発揮した。鞍上のJRA重賞制覇は春の皐月賞（ミュージアムマイル）以来で今年早くも5勝目となった。ハンデ戦ら