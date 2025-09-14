◇セ・リーグ巨人11―10阪神（2025年9月13日東京D）代打の神様降臨だ。巨人は13日、阪神との最終戦に11―10で逆転サヨナラ勝ち。1点を追う9回1死二、三塁から代打・坂本勇人内野手（36）が中前2点打し、壮絶な乱打戦にけりをつけた。今季の代打打率・353という代打の神様・坂本様が、プロ19年目で初めての代打サヨナラ打。24年ぶりに伝統の一戦での両軍2桁得点試合を制し、貯金を1とした。跳び上がって笑顔を見せた神様が