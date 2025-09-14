芝クッション値9.0＝標準※土曜午前7時30分含水率＝芝G前11.8％、4角10.4％ダートG前6.3％、4角7.1％※土曜午前5時30分。開催2週目の芝は傷みが少ない。基本は前有利で速い時計が出ている。ダートは逃げ馬の頑張りが目立つ。多少、ペースが速くなっても十分粘りが利く。