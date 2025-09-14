◇セ・リーグDeNA6―2ヤクルト（2025年9月13日神宮）DeNAの今季神宮最終戦。ドラフト1位右腕・竹田は、明大時代の思い出が詰まったマウンドにプロ入り後初めて立った。前回6日にプロ初黒星を喫したヤクルトに、6回5安打1失点と雪辱。3勝目を挙げ「青春時代を過ごし、自分を成長させてくれたグラウンド。プロになって勝てて良かった」と感無量だ。明大4年の21年と、三菱重工West時代の23年に2度の指名漏れを経験。26歳