RIIZEが2026年2月、東京ドーム公演＜2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME＞を開催することが決定した。開催日程は、2月21日、22日、23日の3日間。K-POP男性グループとしてデビュー最速での東京ドーム公演となる。チケットのファンクラブ最速先行受付は本日9月14日より。RIIZEは2024年9月の日本デビュー以降、精力的に活動を展開。現在も全国5都市を巡る初のアリーナツアー＜2025 RIIZE CONCERT