お笑いタレント・山口智充（５６）がホストを務める読売テレビのドキュメンタリー・バラエティー番組「グッと！地球便」（日曜・前１０時２５分）が、１４日で放送８０５回を迎える。２００８年のスタートから１８年目に突入した長寿番組が、訪れた国と地域は１０１。スポーツ報知のインタビューに応じたぐっさんは「６０歳で１０００回」を目標にしつつ、番組として開催したいビッグイベントの構想も披露した。（田中昌宏）