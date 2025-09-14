◆関西学生野球秋季リーグ近大６―３立命大（１３日・ほっともっとフィールド神戸）第２節の１回戦２試合が行われ、近大が立命大に逆転勝利を収めた。プロ注目の勝田成（なる）二塁手（４年）は２安打１盗塁。通算安打を９９本とし、リーグ史上３２人目の通算１００安打に王手をかけた。同大は中盤以降に打線がつながり、京大に先勝した。鋭いスイングで振り抜いた。３回２死。近大・勝田は、狙いを定めていた立命大・有馬伽