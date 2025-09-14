◇セ・リーグヤクルト2―6DeNA（2025年9月13日神宮）ヤクルトは先発・山野が3回にオースティンに先制3ランを浴び、6回にも桑原に3ランを被弾。5回2/3を6失点で3敗目を喫し「リズム良く投げることができず、悔しい登板になった」と反省しきりだった。8回に中前適時打で意地を見せた村上は「明日は勝てるように。（広島に）移動して頑張りたい」と前を向いたが、2連敗で今季ワーストタイの借金26となり3位以下が確定した。