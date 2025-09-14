◇パ・リーグロッテ6―4楽天（2025年9月13日楽天モバイル）ロッテは4回、2―2としなおも2死満塁から高部が勝ち越しの右越え2号満塁本塁打を放った。2戦連発、満塁弾はプロ6年目で初めて。今季チームにとっても126試合目で初のグランドスラムとなり「何とか1点と、思い切り振りました。ラッキーだったんですけど、凄くうれしいです」と笑顔。逆転勝利に吉井監督は「山本がタイムリー打って、安田と小川が続いたのが大き