◇パ・リーグ楽天4―6ロッテ（2025年9月13日楽天モバイル）楽天は4点を追う9回に2点を返したが、なお2死一、三塁で浅村が空振り三振に倒れ連勝が3でストップ。2位の日本ハムが勝ち、18試合を残し優勝の可能性が完全消滅した。初回にボイトが先制の11号2ランも、先発・荘司が4回に山本に2点適時打を浴び同点。なお、2死満塁でマウンドに上がった則本が高部に痛恨の満塁弾を浴び「情けないですね。チームにも荘司にも申し