◇パ・リーグ西武4―5日本ハム（2025年9月13日エスコンF）西武は9回に2点差を追いつく粘りを見せたが、延長11回に7番手・山田が打たれてサヨナラ負け。リーグ優勝の可能性が完全消滅し、6年連続V逸が決まった。西口監督は「やるからには上を目指していた。その（リーグ優勝の）可能性はなくなったが、チームとしてここ最近はいい形ができているので、しっかりとした戦いを最後までやっていくことに変わりはない」と強調