女優の足立梨花（32）が13日までにインスタグラムを更新。“事故画”を公開した。足立は「もーみんなお好きね半目を待ってるなんて」とつづり、オフショルダーコーデを披露しつつ、半目のショットを披露。ハッシュタグを付けて「#安定の事故画」と続けた。フォロワーからは「ハーフアイ写真集発売希望」「神回です」「待ってましたー」などのコメントが寄せられた。