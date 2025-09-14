「ヤクルト２−６ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）思い出の神宮は、新しい景色を見せてくれた。４年ぶりに帰ってきた場所で、ＤｅＮＡ・竹田祐投手は懸命に腕を振り続けた。６回を５安打１失点で３勝目。「（大学とは）お客さんの数が違う。本当に応援が全然違いました」。大声援に感謝の白星だ。３点の援護をもらいながら、リズムよく投球した。ピンチを背負いながらも「気持ち負けしなかったのがよかった」と昔から変わらな