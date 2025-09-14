ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎が１４日の巨人戦に先発する。日本球界復帰後、初対戦となる。熾烈（しれつ）な２位争いを繰り広げている相手だが、「もちろん競っているので勝ちたいのはやまやまですけど、マウンドにそれを持ち込むことはない」とあくまでも自身の役割を全うしていく考え。警戒したい打者は「全員です」とキッパリ言い、本拠地の大声援の後押しも受けて２勝目を目指す。