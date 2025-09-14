「日本ハム５−４西武」（１３日、エスコンフィールド）決めるべき男が決めた。右手を突き上げた日本ハム・清宮幸太郎内野手は、会心の笑みでヘルメットを脱ぎ捨てチームメートと抱き合った。今季チーム最長４時間４０分の激闘に終止符を打つ、自身２年ぶり２本目のサヨナラ打。興奮さめやらぬ表情で「体中が震えてます」と歓喜に浸った。同点の延長十一回２死満塁。カウント２−１から山田の外角低めのツーシームを捉え、二