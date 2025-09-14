中山はプロ初の満塁弾を放った（C）産経新聞社巨人は9月13日に行われた阪神戦（東京ドーム）に11−10と勝利。壮絶な乱打戦を制した。9−10で迎えた9回。相手7番手のラファエル・ドリスから先頭の中山礼都が四球を選んで出塁するなど一死二、三塁の形を作る。ここで代打に登場した坂本勇人が中前へサヨナラ打をマーク。最近は代打稼業が主となっているベテランの価値ある一打でレギュラーシーズン最後となる、伝統の一戦を勝利