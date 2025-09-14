「オリックス１−２ソフトバンク」（１３日、京セラドーム大阪）オリックスは逆転負けでソフトバンクに６連敗となった。八回無死一、二塁で、頓宮が自身の判断で試みた送りバントに失敗するも、西野の左翼への適時二塁打で先制。ただ九回にアンドレス・マチャド投手が、同点犠飛と一塁へのけん制悪送球で２失点。岸田監督は「次に切り替えてやってもらうしかない」とかばったが、ソフトバンクとはまだ７試合残っている。「ど