「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）３点リードの五回から登板した巨人のカイル・ケラーが大乱調だった。１死から３連続四球。坂本に適時打を浴び、さらに四球を与えて降板。結局この回は７点を奪われた。阿部監督は「フォアボール四つ出したときははらわたが出てきそうだったよ」とぶぜん。杉内投手チーフコーチは「フォアボールをあんなに出すピッチャーじゃないんですけど」と首をひねっていた。