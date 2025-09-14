「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）執念の一打が、遊撃・熊谷のグラブをはじき中堅に抜けた。巨人は九回１死二、三塁。差は１点。これ以上ない場面で、代打・坂本勇人内野手。サヨナラ２点適時打に「何とか事を起こしたいなと思っていた」と笑顔を見せた。最後まで諦めなかった。４点を追う七回には岡本の２点二塁打、リチャードの右前適時打で１点差とした。九回は中山の四球、リチャードの内野安打、ルーキー浦