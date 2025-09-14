「Ｕ１８Ｗ杯・２次リーグ、日本９−１台湾」（１３日、沖縄セルラースタジアム那覇）２次リーグ最終戦が行われ、全勝で既に決勝進出を決めていた日本は台湾に９−１で勝利した。阿部葉太外野手（３年・横浜）が初回に先制の適時打を放つなど、２安打１打点で貢献。米国と対戦する１４日の決勝は末吉良丞投手（２年・沖縄尚学）が先発し、全勝での大会２連覇を目指す。南国の夜風に吹かれ、阿部は二塁上でクールに笑った。頼