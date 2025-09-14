◎楽天・中島は試合前の室内練習場で「どっちだと思います？」。報道陣に試合の有無を逆質問。無事に雨の中、開催できました。◎巨人・泉は赤星の囲み取材中に「これから赤星が重大発表します」と言い残して通過。試合同様、表情を変えることなく質問に答え続けました。