過去10年で傾向を探る。☆人気1番人気は【3・2・1・4】とまずまずの信頼度。2番人気は【1・2・2・5】と勝ち切れないが、複勝率は50％。3〜5番人気も各1勝と上位人気が優勢。一方で7番人気2勝、8番人気も1勝と中波乱もある。☆前走クラスオークス組が【6・2・3・35】と存在感を見せている。一方で1勝クラス組も【4・5・2・45】と健闘。G1以外の重賞組は【0・1・0・8】と振るわない。☆前走着順1着【5・5・3・53】が中