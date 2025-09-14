【競走除外】▽8R…ブラックトルネード（馬場入場後に右前肢ハ行）【競走中止】▽6R…キョンチャン（直線で内柵に接触し転倒）【過怠金】▽10R…根本師1万円（登録服色を使用できず）▽11R…三浦1万円（ムチの使用法）