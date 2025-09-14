「ボクシング・トリプル世界戦」（１４日、ＩＧアリーナ）前日計量が１３日、名古屋市の会場で行われた。４団体統一世界スーパーバンタム級王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝は規定を１００グラム下回る５５・２キロ、ＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝は３００グラムアンダーの５５・０キロで一発クリア。一般公開で１４９２人のファンが目撃する中、名古屋決戦の準備が整った。ＷＢ