気象台は、午前5時20分に、大雨警報（土砂災害）を糸島市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・糸島市に発表 14日05:20時点福岡地方では、14日朝から14日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■糸島市□大雨警報【発表】・土砂災害14日朝から14日昼前にかけて警戒