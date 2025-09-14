嵐・二宮和也（４２）が１３日、都内で行われた主演映画「８番出口」の大ヒット御礼舞台あいさつに登場した。無限にループする地下道を舞台に「８番出口」からの脱出を目指す人気ゲームが原作。国内外で大きな反響を巻き起こしており「良かったですよね。一歩間違えば…、東宝出禁でしたよ」と冷や汗を拭い「これで二宮も東宝の正面入り口から堂々と入ることができます」と笑顔で語った。現在、ファンミーティングで全国を巡