歌手の美川憲一（７９）が１３日、所属事務所を通じ、洞不全症候群と診断されて１１日にペースメーカー取り付け手術を行い、現在入院中であることを発表した。美川は報道各社にファクスで手術と入院を報告。関係者によると、８月ごろからめまいなど体調の異変を訴えており、１０日に入院して１１日に手術を行った。入院は１週間程度の予定で、病室でも元気な様子。２９日に出演予定のイベント「令和・歌の祭典２０２５」での復