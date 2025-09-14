◆明治安田Ｊ２第２９節磐田１―０今治（１３日・ヤマハ）ジュビロ磐田が今治を１―０で下し、２戦ぶりの勝利を飾った。後半１３分にＦＷ渡辺りょう（２８）が相手ＤＦのバックパスを奪って決めると、ＤＦ陣が最後まで集中力を切らさず守り抜いた。３戦連続無失点は今季初めてで、順位は暫定５位に浮上した。藤枝ＭＹＦＣは１―１で大分と引き分けた。磐田が守り切った。後半アディショナルタイム６分の間に２度のＣＫを与