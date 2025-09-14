「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）古巣のファンの大歓声を力に変えた。阪神・畠世周投手は２回を１安打無失点。移籍後初の回またぎも動じずに複数イニングを投げきった。４点リードの五回から登板。先頭の岡本は強い打球を浴びたが、三ゴロ。岸田には初球を捉えられて中前打も、中山を二ゴロ併殺に抑えた。続く六回もマウンドへ。先頭のリチャードは空振り三振も、浦田に四球を与えた。だが１死一塁で代打・大