「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）白球は無情にも熊谷のグラブをはじき、中前へ抜けていった。阪神は１０−９の九回１死二、三塁から、７番手・ドリスが代打・坂本に痛打を浴び、逆転サヨナラ負け。伝統の一戦ラストゲームは悔しい結果になったが、藤川監督は冷静に受け止めた。「最後（伝統の一戦）らしいというか、いい勝負になったんじゃないですかね。どっちに転ぶかいつも分からないですからね」。２桁得点