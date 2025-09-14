「陸上・世界選手権、男子１００メートル予選」（１３日、国立競技場）男子１００メートル予選のサニブラウン・ハキーム（２６）＝東レ、桐生祥秀（２９）＝日本生命、守祐陽（２１）＝大東大＝は準決勝に進めなかった。日本勢３人が予選で全滅した。日本選手権優勝の桐生は１０秒２８の組５位で予選敗退。好スタートを切るも、前回大会３冠のライルズ（米国）ら実力者に振り切られた。自身初の決勝進出を逃し「もう１、２本