「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１３日、みどりスポーツパーク）決勝進出をかけた８エンド制の女子タイブレークで、２０１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは、フォルティウスに２−７で敗れ、五輪３大会連続出場が消滅した。その後に行われた３戦先勝方式の決勝はＳＣ軽井沢クがフォルティウスに１１−３で大勝し、１次リーグの当該対戦成績と合わせて通算２勝１敗