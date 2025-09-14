「陸上・世界選手権・女子１５００メートル予選」（１３日、国立競技場）女子１５００メートルの田中希実（２６）＝ニューバランス＝と木村友香（３０）＝積水化学＝は予選敗退し、同走り幅跳びの秦澄美鈴（２９）＝住友電工＝も予選落ち。田中は１組１０着でまさかの予選落ちとなった。序盤から積極的に集団前方で引っ張ったが、海外勢のラストスパートで前に出られず。「実力不足は目に見えていた。悔しいというより喪失感