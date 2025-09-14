「陸上・世界選手権・混合１６００メートルリレー決勝」（１３日、国立競技場）混合１６００メートルリレーの日本は８位入賞した。悔し涙がうれし涙に変わったが、最後は悔しさが残った。日本は予選で、３分１２秒０８の日本新記録を出して組５着。タイムで及ばず一時は予選落ちしかけたが、２組のケニアが失格となったため、繰り上がりで決勝進出を決めた。決勝は３分１７秒５３で８位だった。予選は、これまでの日本記録