俳優の桜田ひより（２２）が１３日、東京ドームで行われた巨人−阪神戦の試合前にファーストピッチセレモニーを務めた。出演する日本テレビ系ドラマ「ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった」（１０月８日スタート。水曜、後１０・００）放送開始日にちなんだ背番号「１０８」のユニホーム姿。大きく振りかぶって放ったボールは、三塁側にそれて３バウンド。「緊張しすぎて足が震えていましたが、スタンドから大きな歓声が聞こ