２０２６年度前期のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜、前８・００）の新キャストとして、Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉（２３）ら１０人が１３日、発表された。朝ドラ初出演の佐野は、ヒロイン・りんの良き相談相手となっていく島田健次郎役。「６年前、所属するＡぇ！ｇｒｏｕｐを結成した当時から、ばあばに『まぁはいつ朝ドラに出るんや？』ってせかされていました」と明かし「『ばあば、まぁ朝ドラに出るよー！』