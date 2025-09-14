気象台は、午前5時10分に、洪水警報を天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・天塩町に発表 14日05:10時点上川、留萌地方では、14日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■音威子府村□洪水警報14日朝にかけて警戒■中川町□洪水警報14日朝にかけて警戒■初山別村□洪水警報14日朝にかけて警戒■遠別町□洪水警報14日朝にかけて警戒■天塩町□洪水警報【発表】14日