毎日のリラックスタイムを支えるインナーとして大人気の「スロギー」シリーズが、さらに快適にリニューアルしました。今回登場するのは、やさしい着けごこちとサポート力を兼ね備えた「ZERO FeelⓇ Night Bra」と、オーガニックコットンを使用した「Natural Hip」。軽やかで肌になじむ素材と落ち着いたニュアンスカラーで、秋冬のおうち時間を一層心地よく彩ります。 スロギ}