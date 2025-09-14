「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）初日を翌日に控えた１３日、１５日間の安全を祈願する土俵祭が行われた。続いて行われた優勝額贈呈式には、夏場所を制した横綱大の里（２５）＝二所ノ関、名古屋場所を平幕で制した琴勝峰（２６）＝佐渡ケ嶽＝が出席し、さらなる活躍を誓った。デイリースポーツ評論家で元横綱武蔵丸の武蔵川親方が、今場所を展望した。◇◇大関とりの若隆景は初日から飛ばしていくこと