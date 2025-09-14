ホワイトハウスで記者団に応えるトランプ米大統領＝11日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は13日、自身の交流サイト（SNS）で、北大西洋条約機構（NATO）の全加盟国がロシア産原油の輸入を止めれば米国はロシアへの大規模制裁を実行する用意があると主張した。実現困難な新条件を示し、公言していた対ロ制裁強化を延期する口実とする狙いがありそうだ。トランプ氏は「一部の国によるロシア産