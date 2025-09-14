阪神5R・新馬戦（芝1200メートル）は、五分のスタートから好位で進めた3番人気シラヌイ（牝＝高橋亮、父フィレンツェファイア）が直線で力強く伸び、接戦を制した。吉村は「道中はハミを取っていく感じ。壁をつくって折り合いに専念した。まだそんなに追われていないという感じでビッシリ追った。ある程度、動けていたと思います」と淡々と振り返る。新種牡馬のフィレンツェファイア産駒はJRA3頭目の勝ち上がり。高橋亮師は