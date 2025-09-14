阪神6R・新馬戦（ダート1400メートル、牝馬限定）は、絶好のスタートから先手を奪った3番人気クリムゾンキャット（上村、父エスポワールシチー）が後続を寄せ付けずに逃げ切った。松山は「スタートが良く、長く脚を使って強い競馬をしてくれた。距離はもう少しあっても対応してくれると思う」と回顧。上村師も「調教で動いていたし期待通り。距離は延びた方がいい」と異口同音に距離適性についてジャッジした。