世界陸上東京大会が13日に開幕した。初っぱなの競技は男・女の35キロ競歩。男子競歩は、直近5大会連続でメダルを獲得しているお家芸。4年前の東京五輪の20キロも銀、銅。陸連は当然、メダルの数に入れている。13日の午前7時30分にスタートした35キロは、今年の日本選手権で優勝した勝木隼人が銅メダルを獲得した。今後の日本勢でメダルの可能