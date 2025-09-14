◆バスケットボール・ＬＥＶＡＮＧＡ ＣＵＰ レバンガ北海道１００―８３新竹（１３日、北海きたえーる）Ｂ１レバンガ北海道のクラブ創設１５周年を記念した「ＬＥＶＡＮＧＡＣＵＰ２０２５」が１３日、開幕した。レバンガ北海道は初戦で台湾の新竹と対戦し、１００―８３で勝利。今季加入の日本代表ＳＧ富永啓生（２４）が“ホームデビュー戦”で両チームトップの２７得点と大暴れした。１４日の決勝では、Ａ千葉と対戦